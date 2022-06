GdS – Inter, sicura di rinunciare a Dzeko? Lasciarlo andare può essere un rimpianto

"Una prestazione simile ricorda a tutti che si può parlare del miglior Lautaro Martinez di sempre, dell'imminente arrivo di Paulo Dybala e dell'auspicato ritorno di Romelu Lukaku, ma il buon Dzeko non va messo da parte a cuor leggero. D'altronde al momento del suo arrivo all'Inter non era previsto come titolare indiscusso e invece ha retto il peso dell'attacco di Simone Inzaghi per lunghi tratti, ha segnato 17 reti in nerazzurro e ha vissuto un calo fisico soltanto nell'ultimo mese. Insomma, un percorso che a 36 anni non si vede spesso per un giocatore di movimento. Ovviamente in caso di arrivo di Dybala e Lukaku, per lui e Joaquin Correa i minutaggi rischierebbero di essere ridotti, ma uno sguardo allo show in maglia bosniaca riporta alla realtà di un Dzeko che ha ancora tanto da dare, che relegare in panchina o vedere altrove sarebbe ad alto rischio rimpianto. Edin ha cuore, ma non solo", sottolinea Gazzetta.it