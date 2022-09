Nations League – Poker Romania alla Bosnia: finisce 4-1. In gol Dzeko

La Bosnia termina la Nations League con una pesante sconfitta. La squadra di Ivajlo Petev perde in casa della Romania con un passivo pesante: 4-1. L'unico gol dei bosniaci è stato segnato da Edin Dzeko entrato al 71esimo al posto di Saric.

Una buona notizia per Simone Inzaghi in vista della gara contro la Roma. Da segnalare per la Romania la doppietta dell'ex attaccante dell'Inter George Puscas