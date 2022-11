Dzeko, gol al Bologna vale un record da saggio con la maglia dell’Inter

Il bosniaco a 36 anni e 237 giorni è diventato il secondo giocatore più anziano a trovare il gol in Serie A con la maglia nerazzurra

C'era da pareggiare al volo e Dzekol'ha fatto. In tutti i sensi. Con una girata ha riagguantato il pareggio in una gara che per una strana deviazione si era fatta difficile. Il bosniaco ha tolto le castagne dal fuoco all'Inter e ha raggiunto con questa rete anche un suo record personale.