CorSera – Dzeko-Sanchez, insormontabili difficoltà. Roma e Inter negano…

Edin Dzeko non dovrebbe diventare un giocatore dell’Inter. L’affare ipotizzato nelle ultime ore si è arenato e solo un colpo di scena potrebbe rimettere tutto in piedi. Ne ha parlato il Corriere della Sera. Questo il focus: “Lo scambio con Sanchez, frutto dell’intuizione di Lucci, neo agente del bosniaco, è rimasto un progetto immaginato solo sulla carta. Insormontabili, in un momento di congiuntura economica, fra indici di liquidità da rispettare e operazioni a saldo zero da condurre, le difficoltà relative alla differenza di ingaggio al lordo fra i due giocatori. Nemmeno l’ipotesi di inserimento di Pinamonti nella trattativa, per alleggerire il monte stipendi dell’Inter e consegnare a Fonseca un nuovo centravanti, è bastato per sbloccare l’affare. La Roma, come l’Inter, nega di aver compiuto il primo passo. Ha assecondato l’umore della piazza, in ebollizione davanti alla prospettiva di rinforzare un’avversaria rimettendoci per giunta dei soldi”.