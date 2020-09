EDICOLA TS – Milik verso il sì alla Roma: Dzeko alla Juve può subito sfidare la sua ex squadra

“Dzeko: o così o così”. E’ questo il titolo della copertina della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 17 settembre 2020 con chiaro riferimento alla possibilità che il bosniaco lasci la Roma per approdare alla Juventus. “Milik si è preso 48 ore per decidere, ma va verso il sì ai giallorossi. A quel punto, Edin diventerà bianconero e alla 2° giornata potrebbe affrontare subito la sua ex squadra”. In taglio alto si parla dei preliminari di Europa League del Milan mentre di spalla si fa riferimento agli ‘stranieri’ in Serie A, con 6 squadre su 20 in mano a non italiani.