Dzeko: “Speriamo in un sorteggio importante per noi. Non vedo l’ora, a Roma…”

Le parole dell'attaccante a proposito del sorteggio di Champions League

Edin Dzeko ai microfoni di Inter TV sul sorteggio di CL: "Sicuramente la prima fascia è importante. Vedevo negli ultimi anni l'Inter in CL che poteva passare il turno. Sicuramente questo è uno dei nostri obiettivi. Speriamo in un sorteggio importante per noi. Non è mai facile, tutte le squadre sono forti. Non vedo l'ora di rigiocare la Champions League, negli ultimi anni con la Roma non l'ho fatto".