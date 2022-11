Dzeko regala all’Inter una sosta serena. Primo scontro diretto vinto, alla ripresa il Napoli

L'Inter batte l'Atalanta in rimonta e si aggiudica il primo scontro contro una squadra d'alta classifica in campionato

L'Inter batte l'Atalanta in rimonta e si aggiudica il primo scontro contro una squadra d'alta classifica in campionato. Alla ripresa affronterà il Napoli capolista.

“Dzeko regala a Inzaghi 51 giorni di tempo per ricaricare le batterie della speranza. L’Inter batte in rimonta anche l’Atalanta e resta a -11 punti dal Napoli capolista. Che sono tanti, ma tante sono anche le partite che restano da giocare, cominciando proprio da quella del 4 gennaio, quando Spalletti viaggerà verso la San Siro nerazzurra. Dzeko su tutti e con lui Calhanoglu e Lautaro Martinez”, racconta il Giornale.

“È la prima vittoria di Inzaghi contro una squadra di vertice, ma andrà ribadita contro il Napoli. Il tecnico è ovviamente ottimista e non solo per contratto: «Dobbiamo ripartire da quanto fatto nelle ultime 7 partite. Abbiamo quasi 2 mesi per eliminare alcuni difetti e recuperare giocatori importanti». Per l’Atalanta è la terza sconfitta consecutiva in casa (dopo Lazio, Napoli), la terza in una settimana (dopo Napoli e Lecce)”, spiega il quotidiano.