Inter, Dzeko subito totem. “Obiettivo sfatare tabù Atalanta. Non è un caso che Inzaghi…”

Edin Dzeko sarà nuovamente titolare al fianco di Lautaro Martinez contro l'Atalanta, bestia nera del bosniaco

Matteo Pifferi

"E ora non resta che concludere una settimana da ... Dzeko. Dopo la doppietta con il Bologna, infatti, è arrivata la prodezza, la prima veramente decisiva finora per il bosniaco, con la Fiorentina: tutto nello spazio di 4 giorni". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ad Edin Dzeko che, nel corso della sua carriera, ha affrontato 12 volte l'Atalanta, segnando in 6 occasioni ma vincendo una volta sola, nel 2017-2018 alla prima giornata con la Roma. "Per il resto, 5 pareggi e ben 6 sconfitte. Insomma, non si sbaglia a etichettare l’Atalanta come una sorta di bestia nera. Significa che con l’Inter punta a invertire questa tendenza negativa nel primo big match stagione dei nerazzurri", commenta il quotidiano.

Dzeko, nel frattempo, è diventato il capocannoniere dell'Inter con 4 reti in campionato nelle prime 5 partite, il miglior modo per non far rimpiangere, ai tifosi, il ricordo di Romelu Lukaku. E tra il bosniaco e Lautaro Martinez l'intesa è sempre più evidente, anche se i margini di crescita sono ancora importanti. "Anche perché il “Toro” deve in parte cambiare il suo modo di giocare. Con Dzeko, infatti, tocca a lui dare profondità alla manovra, mentre il compagno accorcia e fa da riferimento, smistando i palloni. A ogni modo, quattro dei sette gol messi a segno complessivamente dalla coppia, sono arrivati quando erano in campo contemporaneamente", aggiunge il CorSport. Alla luce delle condizioni non perfette di Correa - comunque sarà convocato - toccherà ancora una volta a Dzeko e Lautaro comporre il duo di titolari in avanti. Dzeko dovrebbe invece riposare contro il Sassuolo, tornando a titolare, in linea teorica, contro la Lazio dopo la pausa delle Nazionali, visto il rientro tardivo dei sudamericani.

"La prospettiva di giocare così tanto, comunque, è più che gradita al bomber di Sarajevo. È abituato così e fatica ad accettare la panchina. Attenzione, non significa che non digerisca le decisioni dell’allenatore, è solo una questione di indole, che lo porta a voler essere sempre protagonista. Peraltro, il feeling con Inzaghi è già scattato", conferma il CorSport che sottolinea come i due si siano sempre stimati anche da avversari cittadini a Roma. "Non a caso (Inzaghi, ndr) ha fatto subito il suo nome nel momento in cui c’è stata la necessità di sostituire Lukaku. Anzi, ha perfino aggiunto, poi, che sarebbe potuto arrivare comunque anche se Big Rom fosse rimasto. Ciò che conta, però, è che Dzeko ora sia un giocatore dell’Inter. E oggi proverà a sfatare il suo tabù Atalanta", la chiosa del quotidiano.