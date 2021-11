Dzeko c’è, ma non è certo di giocare Inter-Napoli: le valutazioni di Inzaghi

Riflessioni in corso da parte dell'allenatore dell'Inter sull'impiego dell'attaccante bosniaco: la maglia da titolare non è certa

Riflessioni in corso in casa Inter sulle condizioni di Edin Dzeko. Soprattutto visti gli impegni ravvicinati con Napoli prima e Shakhtar mercoledì, senza dimenticare che da qui a Natale si giocherà senza sosta. Così il Corriere della Sera parla del bosniaco in vista del match di domenica: “Non ci sono problemi per Dzeko e Bastoni. Il bosniaco ha svolto l’allenamento completo e per domenica è a disposizione di Inzaghi, così come Bastoni. Sarà il tecnico però a decidere se schierare Dzeko dall’inizio o se invece dar spazio alla coppia argentina Lautaro-Correa, considerato l’impegno di mercoledì con lo Shakhtar, decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions”, si legge.