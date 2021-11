Inter, un mese senza gol in Serie A per Dzeko: a Venezia per rompere il digiuno

L'attaccante bosniaco, eroe di Champions League contro lo Shakhtar, non segna in campionato dal 24 ottobre

Edin Dzeko, dopo aver vestito i panni dell'eroe in Champions League mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk con la doppietta che ha portato l'Inter agli ottavi di finale, ha voglia di tornare protagonista anche in Serie A: l'attaccante bosniaco, infatti, non segna in campionato da più di un mese, dal gol segnato il 24 ottobre contro la Juventus. L'occasione per spezzare questo digiuno, come scrive il Corriere dello Sport arriva già stasera: "Dopo la Champions, c'è da calarsi nuovamente nel campionato. Il successo sul Napoli è servito per accorciare le distanze dalla vetta. Ma ora è fondamentale ripetersi con il Venezia. A meno di sorprese, Dzeko dovrebbe essere confermato là davanti, mentre come suo partner stavolta sembra tocchi a Correa. Il bosniaco non segna in serie A dal match con la Juventus del 24 ottobre: è il momento di spezzare il digiuno".