Dzeko a Verona per un triplo obiettivo. “Leadership e qualità top ma da due mesi…”

Edin Dzeko torna titolare a Verona dopo due panchine (complete) contro Empoli e Lazio: vuole mandare dei segnali a Inzaghi

"Tornare a segnare. Instaurare il tarlo del dubbio nei pensieri del proprio allenatore. Mandare un segnale forte alla dirigenza per il rinnovo del contratto". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'obiettivo triplo di Edin Dzeko che stasera tornerà titolare contro il Verona. Per il bosniaco sono arrivate due panchine (con 0' totali) contro Empoli e Lazio in campionato, intramezzate dalla titolarità contro la Juventus in Coppa Italia.

Dzeko non segna dal 18 gennaio (Supercoppa) e in Serie A è a secco addirittura dal 4 gennaio (contro il Napoli), con l'ultimo assist per Lautaro a Cremona a fine gennaio.

"Troppo poco per uno come lui, con qualità incredibili e una leadership naturale. Scalato quindi per ora dietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi, con Martinez titolarissimo nelle partite che contano e Lukaku in evidente crescita, il cigno di Sarajevo deve e vuole mandare un messaggio chiaro al suo allenatore per candidarsi a partire dal primo minuto nell’euroderby. Una prestazione maiuscola, caratterizzata da gol e assist contro l’Hellas e magari la Roma nel prossimo turno di campionato, l’eventuale carta vincente per rimescolare le carte e iniziare in campo la semifinale di andata di Champions League", sottolinea Tuttosport.