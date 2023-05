Dzeko, voglia matta di gol: 4 mesi dopo è ora di tornare a gioire

Dopo un lungo digiuno, che dura ormai da 4 mesi, Edin Dzeko ha tutta la voglia del mondo di tornare a segnare in campionato. A partire dalla sfida di questa sera contro il Verona, dove dovrebbe affiancare Lautaro Martinez in attacco. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Domani sono esattamente quattro mesi che Dzeko non segna in Serie A: l’ultimo acuto è stato nobile e preziosissimo, contro il Napoli lo scorso 4 gennaio. Ma dopo quella sera, Edin ha cominciato a sparare a salve, trovando il gol soltanto due settimane dopo a Riad, nella Supercoppa vinta contro il Milan. Poi il buio, il vuoto. Almeno in fase realizzativa. Perché in foto Dzeko ha sempre portato il suo contributo alla causa in termini di prestazione".