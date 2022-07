Dzeko, volontà chiara: restare all’Inter ed essere decisivo. In testa una missione

Edin Dzeko resterà all'Inter: l'attaccante bosniaco, nonostante il ritorno a Milano di Romelu Lukaku che gli toglierà inevitabilmente spazio, non ha alcuna intenzione di cambiare aria, ed è pronto a giocarsi le sue carte. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il Borussia Dortmund ha fatto un sondaggio un paio di giorni fa. L'Inter non ha messo sul mercato il bosniaco, ma non è detto che si rifiuti di valutare un'operazione in uscita che alleggerirebbe notevolmente il monte ingaggi. Se non fosse, però, che l'ex Roma ha spento la suggestione sul nascere ribadendo la volontà di restare a Milano.

La sua ambizione, infatti, è quella di essere decisivo in nerazzurro, convincendo tutti che non è ancora tempo per la pensione. È praticamente una missione quella di Edin, che talvolta negli ultimi mesi è stato considerato come ripiego d'esperienza ma non indispensabile. Nonostante il giocatore sia in calo, però, la sua stagione 2021-22 è stata più che positiva. Il bottino parla di 17 gol sommando tutte le competizioni, ma soprattutto Dzeko ha retto il peso dell'attacco per gran parte della stagione, sia in coppia con Lautaro Martinez che nel periodo di magra del Toro. Resterà quindi all'Inter, con una dannata voglia di riprendersi il ruolo di bomber nonostante il ritorno di Romelu Lukaku".