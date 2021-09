A Ginevra l’ECA riparte dopo il terremoto Superlega. C’è anche l’Inter

Dopo la pandemia e l'annuncio della costituzione di un torneo staccato da UEFA e FIFA l'Associazione dei club europei riprende il suo lavoro

Primo incontro per l'Eca dopo la pandemia e dopo il terremoto Superlega (che pare prosegua sottobanco per trovare un nuovo modo di nascere). L'European Club Association si è riunita a Ginevra per l'Assemblea Generale. 80-90 le società presenti (di solito erano oltre 200) e capeggiate da Al-Khelaifi, il presidente del PSG. Tra i club presenti c'è anche l'Inter con l'amministratore delegato Alessandro Antonello.