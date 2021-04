Eder: “Mi sono allenato più in Cina che all’Inter. Olaroiu il ‘Mourinho d’Asia’”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante italo-brasiliano dell'Inter, Eder, sulle sue esperienze in Cina e in nerazzurro dopo il ritorno in Brasile

Alessandro De Felice

L'avventura di Eder con la maglia del San Paolo è ufficialmente iniziata. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato ai microfoni di SaoPauloFC.com del suo ritorno in patria dopo l'avventura in Cina, nelle fila del Jiangsu Suning: "Penso che la differenza tra Europa e Cina sia un po' di visibilità. In Italia c'è la possibilità di vedere tutte le partite. Ma posso dire di essermi allenato più in Cina che all'Inter. Olaroiu era considerato il Mourinho dell'Asia. Il livello degli allenamenti era alto"

L'italo-brasiliano ha aggiunto: "Il campionato cinese si è concluso a novembre e dopo circa 20 giorni, a dicembre, ho ricominciato ad allenarmi. Credo di essere arrivato qui in buone condizioni. Ovviamente devo aumentare il ritmo, ma sto bene".