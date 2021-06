Eder: “Jiangsu? Sui modi dei cinesi mi sono già espresso. A gennaio loro…”

Le parole dell'ex centravanti nerazzurro: "A gennaio avevo varie proposte, ma i cinesi non mi hanno liberato e così ho perso quell'occasione"

Intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, Eder , ex centravanti di Inter e Jiangsu oggi al San Paolo, ha parlato così di quanto accaduto con il club cinese e non solo.

«Sui modi dei cinesi ho già espresso il mio parere e preferisco non tornarci. Ora per fortuna sono in Brasile e mi trovo benissimo al San Paolo. È un'esperienza diversa ma essere in un club così, con un'organizzazione pazzesca, pubblico enorme, è super stimolante».

«Un po' sì ma credetemi, qui in Brasile in tutte le squadre, anche le più piccole, trovi una grande qualità e quindi stimoli al top. E poi si gioca tanto, molto più che in Europa, una partita ogni due o tre giorni e a me questo piace. Specie dopo la lunga pausa per il Covid».