Eder, voglia di Italia. Suning più morbida sulla cessione: Bologna, Fiorentina e Samp alla finestra

Dopo l’esperienza in Cina allo Jiangsu Suning, l’ex attaccante dell’Inter Eder vuole tornare a giocare in Serie A. L’italobrasiliano ha già comunicato la sua intenzione alla proprietà cinese a giugno, quando sulle sue tracce si era messo il Bologna.

“Un desiderio respinto da Suning, che non aveva inteso allentare la presa anche perché in Cina, il campionato stava per iniziare. Le cose però ben presto possono mutare, allo snodo dell’ultima settimana di settembre quando in Cina calerà il sipario, la proprietà potrebbe aprire le danze ad un ritorno in Italia dell’attaccante dopo il distacco dall’Inter nel 2018. Il novero delle pretendenti in Serie A intanto si è ampliato. Non solo il Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore rossoblù che lo vorrebbe alla guida del fronte offensivo per la nuova stagione. Anche se Sabatini ha smentito in un‘intervista. In lizza pure la Fiorentina, che si è seduta al tavolo su indicazione di Iachini. Il tecnico viola gradisce Eder per rinnovare il reparto avanzato. In questa storia d’amore che ritorna, non poteva mancare la Sampdoria, un vecchio legame che potrebbe tornare alla ribalta. Claudio Ranieri, anche lui, stima molto l’attaccante azzurro e, negli ultimi frenetici giorni di mercato (fino al 5 ottobre) potrà succedere veramente di tutto. Così Eder ha molti motivi per ripensare a un suo futuro nel calcio italiano dopo aver giocato anche con Empoli, Frosinone, Brescia e Cesena”, rivela La Gazzetta dello Sport.