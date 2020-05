Spazio agli approfondimenti sulle ultime decisioni arrivate oggi in merito al futuro del campionato di Serie A, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. “13 giugno si gioca”, in Parlamanto una maggioranza dalla parte del calcio ma l’ultima parola spetta al governo. Ritiri, ecco le nuove regole. Ultimatum sui diritti tv”, si legge.