EDICOLA CDS – A un passo dal cielo: l’Italia di Mancini può diventare leggenda

Torna in campo domani sera l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano la Svizzera dopo il pareggio di due giorni fa contro la Bulgaria a Firenze. "A un passo dal cielo", titola in prima pagina il Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Il riferimento è al record di 36 risultati utili consecutivi che l'Italia potrebbe raggiungere: un traguardo assoluto mai toccato da nessuna nazionale.