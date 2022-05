EDICOLA CDS – Alla milanese: ore di punta per lo scudetto

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Centottanta minuti alla fine e tutto è ancora in gioco. L’Inter rincorre il Milan in prossimità della penultima curva di campionato. Tra poche ore le sfide con Atalanta e Cagliari che ci diranno qualora in più su uno scudetto destinato comunque a restare a Milano, come sottolinea anche la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.