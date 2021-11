EDICOLA CDS – Appesi a un filo: lo 0-0 di Belfast condanna l’Italia agli spareggi

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio inevitabilmente alla delusione per il pareggio dell'Italia contro l'Irlanda del Nord sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. "Appesi a un filo", si legge. Gli azzurri dovranno superare gli spareggi per volare al prossimo mondiale.