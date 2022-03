EDICOLA CDS – Arbitri, la stangata: lungo stop per Guida e Massa

La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di martedì 15 marzo apre con le conseguenze del rigore non dato al Torino durante la partita contro l'Inter: "Arbitri, la stangata: lungo stop per Guida e Massa: la svista e l'errata informazione dal Var". Di spalla spazio per la corsa scudetto: "Scudetto per 4 a bassa quota".