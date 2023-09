Il Corriere dello Sport apre con "Nico d'Italia", celebrando Nicolò Barella, unico italiano presente nella top 30 del Pallone d'Oro. In taglio laterale, "Il trionfo del banco di Napoli" e "Dybala-Lukaku in coppia per Mou". Spazio anche all'extra campo: "Processo alla Juve, ma quale?". In taglio basso: "Arabia, il saccheggio è finito".