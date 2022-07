EDICOLA CDS – Bremer, la Juventus sorpassa l’Inter che incontra il Torino

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Tanto calciomercato che riguarda anche l'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Con l'improvvisa accelerazione sul fronte De Ligt-Bayern, la Juventus è sicura di avere a disposizione il margine per far saltare il banco tra i nerazzurri e il Torino su Bremer. Decisivo sarà l'incontro di domani mattina. Paulo Dybala si avvicina intanto alla Roma: "Oggi il sì", si legge sul quotidiano.