EDICOLA CDS – Inter, la carica di Inzaghi: “Ora gli ottavi”. Piccola Juve

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 24 novembre: si parla anche di Inter in chiave Champions

"Piccola Juve". Apre così il Corriere dello Sport in edicola mercoledì 24 novembre. Si parla anche del pari con brivido finale dell'Atalanta e in taglio basso dell'assenza per 3 mesi di Osimhen in casa Napoli. Infine, spazio anche all'Inter di spalla.