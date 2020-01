“Incredibile Conte, il mercato non va: ‘Non stiamo prendendo mezzo Real’. Incontro a pranzo contro Nainggolan (12.30), ma l’allenatore non vuole creare illusioni per gli arrivi. E ora cosa dirà Zhang?“. Così, sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore, il Corriere dello Sport titola in merito alle parole rilasciate in conferenza stampa da Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Cagliari.

(Fonte: Corriere dello Sport)