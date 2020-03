EDICOLA / CdS: Euro2021. La Lega Calcio vuole concludere il campionato a giugno o luglio

“Il calcio si ammala”. Il Corriere dello Sport parla del coronavirus che ha colpito anche alcuni giocatori. “Dopo Rugani anche Gabbiadini positivo al Covid19. Samp isolata. Il giocatore dice di stare bene e di essere a casa. Real in quarantena: stop alla Liga. La Premier va avanti“. Questo il titolo dedicato a quanto sta accadendo in Italia con i contagi che non hanno risparmiato neanche la Serie A.

Occhi puntati sugli Europei: “Euro2021. L’Uefa è pronta a sospendere le coppe e a rinviare il torneo”. La Lega di Seria A vuole chiudere il torneo tra giugno e luglio.