EDICOLA CDS – Dybala a Roma, Mou lo vuole. Inter, altra estate di tagli

"Dybala a Roma, Mou lo vuole". Apre così il Corriere dello Sport in edicola venerdì 13 maggio. Si parla anche di Inter

"Dybala a Roma, Mou lo vuole". Apre così il Corriere dello Sport in edicola venerdì 13 maggio. Si parla in taglio alto della possibile cessione del Milan e del mercato dell'Inter, in taglio basso di Spalletti e Sinner invece.