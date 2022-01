EDICOLA CDS – Fenomeno Inzaghi: ora lo vogliono tutti all’estero. Pronto il rinnovo

“Fenomeno Inzaghi”. Apre così il Corriere dello Sport in edicola venerdì 14 gennaio

“Fenomeno Inzaghi”. Apre così il Corriere dello Sport in edicola venerdì 14 gennaio. Supercoppa e ottavi Champions: ora lo vogliono tutti, si legge. Si parla in particolare di interessamenti dall’estero, ma l’Inter prepara il rinnovo dell’allenatore. Spazio anche alla Coppa Italia, in particolare al ko del Napoli contro la Fiorentina.