La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 28 marzo apre con un’intervista esclusiva a Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton: “Il dopo Coronavirus secondo Ancelotti: “Sarà un calcio più vero””. Spazio in taglio basso anche per la questione stipendi: “Taglio ingaggi, l’accordo non si trova. Lunedì vertice a distanza”.