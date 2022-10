EDICOLA CDS – Inter, brivido Camp Nou: “Pronti all’impresa”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 12 ottobre: grande spazio agli impegni delle italiane in Champions League

Il Corriere dello Sport apre con le dichiarazioni di Andrea Agnelli dopo la sconfitta della Juventus contro il Maccabi Haifa: "Mi vergogno". In taglio centrale, in basso, spazio anche per le due italiane in campo oggi: "Inter, brivido Camp Nou: 'Pronti all'impresa'", "Il Napoli avverte l'Ajax: 'Non facciamo calcoli'".