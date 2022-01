EDICOLA CDS – Inter, Caicedo: “Convinto da Inzaghi”. Sensi spinto dai consigli del Mancio

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Sprazzi anche di Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Dalle prime parole di Caicedo in nerazzurro alla nuova esperienza di Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria. Poi gli ultimi movimenti della sessione di calciomercato in corso.