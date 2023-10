Spazio anche ai temi di casa nerazzurra sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Come anticipato, all'Inter si lavora su più tavoli in chiave rinnovo: uno di questi è sicuramente Mkhitaryan, in scadenza nel 2024. Il club di viale della Liberazione punta al rinnovo annuale per il calciatore armeno: la conferma arriva anche dal quotidiano.