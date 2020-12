La prima pagina del Corriere dello Sport di mercoledì 30 dicembre apre con il calciomercato, in particolare con la situazione in casa Inter: “Inter-Papu, ci sta. Vertice con Zhang: mercato a saldo zero. Ma Gomez un’opportunità. Delineata la strategia del club: taglio dei costi e investimenti congelati”. Spazio anche alla cessione di Nainggolan al Cagliari: “La terza volta del Ninja a Cagliari”.