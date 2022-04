EDICOLA CDS – Inter, Scamacca se parte Lautaro. Col Bologna si gioca

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio ovviamente alla decisione del Collegio di Garanzia su Bologna-Inter sui quotidiani sportivi in edicola domani mattina. Respinto il ricorso: si giocherà il 27 aprile", si legge sul Corriere dello Sport. "Scamacca rinnova ma non resta", a proposito invece dell'attaccante del Sassuolo "conteso dalle milanesi. Potrebbe approdare da Inzaghi in caso di cessione di Lautaro". In taglio alto dito puntato contro le designazioni di Rocchi per il prossimo turno di campionato. Per ulteriori approfondimenti, appuntamento a domattina con la rassegna di Fcinter1908.it.