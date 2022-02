EDICOLA CDS – Inter, scossa Inzaghi: la Coppa Italia per il riscatto. Sabato Napoli

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

L'Inter deve rialzarsi in fretta. In casa nerazzurra non c'è spazio per piangersi addosso e tra Coppa Italia e campionato inizia una settimana che mette subito a disposizione degli uomini di Inzaghi due chance di rivincita mica male. Si parla anche di questo sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.