La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 25 febbraio: per le squadre italiane mal di coppe

La prima pagine del Corriere dello Sport in edicola venerdì 25 febbraio apre con i risultati delle italiane in Europa League, con l'Atalanta unica qualificata. Inter, Inzaghi abbassa la pressione in vista del Genoa.