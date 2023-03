EDICOLA CDS – Inzaghi scuote l’Inter: il tecnico ha chiesto più equilibrio

Spazio non solo ai risultati di giornata sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. In casa Inter tiene banco l'analisi del post Spezia e la preparazione della gara di Champions League contro il Porto. "Inzaghi scuote l'Inter", si legge. "Il tecnico ha chiesto più equilibrio". Ancora in bilico la presenza di Milan Skriniar.