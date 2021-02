EDICOLA CDS – Il Jiangsu come l’Inter: è in vendita. Stankovic: “Conte, gran lavoro”

La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di mercoledì 24 febbraio apre con la brutta sconfitta della Lazio ai danni del Bayern Monaco in Champions League per 4-1. Di spalla spazio anche a Suning e al momento difficile del colosso cinese: "Il Jiangsu come l'Inter: è in vendita". Spazio anche per un'intervista a Dejan Stankovic, attuale tecnico della Stella Rossa: "Ibra non deve smettere. Inter? Conte ha fatto un grande lavoro. Il Milan? Spero di batterlo".