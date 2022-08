EDICOLA CDS – Juve, Di Maria rischia un mese di stop. Napoli-Raspadori, ultimatum

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 17 agosto

"Juve, fuori un altro": è questa l'apertura del Corriere dello Sport è in riferimento all'infortunio di Angel Di Maria. In colonna a destra, spazio alla trattativa tra il Napoli e Raspadori: "Ultimatum Raspadori", mentre in alto spazio all'impresa di Marcell Jacobs: "Magic J".