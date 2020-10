EDICOLA CDS – Juve rosa shocking: terzo pari e solo una vittoria (sul campo) per Pirlo

La prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 26 ottobre apre con il pareggio casalingo della Juventus contro l’Hellas Verona: “Juve rosa shocking: terzo pari e solo una vittoria (sul campo) per Pirlo. All’Allianz il Verona in vantaggio con Favilli, poi l’1-1 di Kulusevski”. Spazio in taglio alto anche per l’emergenza Covid: “Crisi Covid, verso il rinvio gli stipendi del calcio. La Figc pronta ad autorizzare una dilatazione dei pagamenti dei club. Tre lettere al governo per chiedere aiuto: “Danno da 600 milioni””.