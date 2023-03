EDICOLA CDS / La “povera” Italia in cima all’Europa. Juve in marcia: punta l’Inter

La prima pagina del quotidiano sportivo, in edicola domani venerdì 17 marzo: in primo piano le coppe e i sorteggi

La tre giorni di coppe europee si conclude con i sorteggi in programma domani a Nyon. Dalla Champions alla Conference, passando per l'Europa League: tutto pronto per i tabelloni con le ventiquattro squadre, otto per torneo, rimaste in corsa nelle tre competizioni che conosceranno i prossimi avversari.