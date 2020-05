La prima pagina del Corriere dello Sport di martedì 5 maggio apre con gli ultimi aggiornamenti in merito alla ripresa del calcio italiano: “La rincorsa: le squadre già in campo, la Serie A si riaccende. Dopo 56 giorni di stop, il movimento riparte. Dalla politica un coro bipartisan di sì, il premier a Spadafora: “Bisogna dialogare”. Attesa per il nuovo protocollo: sarà decisivo”.