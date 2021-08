La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 19 agosto apre con un'intervista esclusiva al nuovo portiere del PSG Gianluigi Donnarumma. Spazio in taglio alto anche per il mercato dell'Inter: "Per Lautaro c'è il rinnovo. Incontro quasi decisivo: firmerà per sei mln netti a stagione".