EDICOLA CDS – Anche Lautaro! Il Tottenham offre 85 mln, l’Inter resiste

La prima pagina del quotidiano in edicola lunedì 9 agosto: offerta da 85 milioni del Tottenham per Lautaro Martinez

È "Anche Lautaro!" il titolo scelto dal Corriere dello Sport, che apre con le offerte ricevute dall'Inter per l'argentino. In particolare, per il quotidiano il Tottenham ha proposto 85 milioni di euro, ma questa volta i nerazzurri resistono. Si parla ancora di Olimpiadi in taglio alto, mentre in taglio basso spazio all'addio di Messi al Barcellona.