L’Inter ha iniziato nuovamente ad allenarsi in gruppo dopo mesi di stop forzato. Il tutto, mentre prosegue la ricerca dell’attaccante in vista della prossima stagione. In questo senso, il nome forte è quello di Edinson Cavani. Sono questi i due temi nerazzurri sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore: “L’Inter gioca 11 contro 11 e Cavani la spara grossa“, titola il quotidiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)