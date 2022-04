EDICOLA CDS – Lippi: “Un altro 5 maggio. L’Inter? Ha tanta rabbia”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 12 aprile: si parla anche dell'Inter di Inzaghi

"Un altro 5 maggio". Il Corriere dello Sport titola con le parole di Marcello Lippi sulla lotta scudetto. In taglio alto spazio agli azzurri: "Mancini non cambia: Immobile in Nazionale". Di spalla spazio alla Serie A: "Arnautovic che show, Samp ko". In taglio centrale spazio al mercato: "Kvaratskhelia-Napoli: è fatta". In taglio basso c'è la Conference League: "Roma, caso Bodo. Il pugno della Uefa". Spazio anche alla Champions: "Ancelotti si affida a Benzemagic".