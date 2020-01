La prima pagina del Corriere dello Sport dedica un ampio spazio anche al mercato dell’Inter: “Mou, il rumore dell’amico: Moses già a disposizione, a Londra lo Special One tiene sulla corda l’Inter per Eriksen. “Non ho buone notizie per voi” chiarisce il tecnico del Tottenham. “Christian è convocato e gioca”. Moses ha firmato, contratto fino a giugno con opzione 2023″.