Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina
VIDEO / Roma, caso Dzeko risolto? Tiago Pinto: "Non mi aspettavo questa domanda"
Spazio alla conquista delle semifinali di Europa League da parte della Roma, ma non solo, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Sul quotidiano capitolino si parla anche di Napoli-Inter in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona.
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