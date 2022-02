EDICOLA CDS – Napoli-Inter, la voglia matta di Spalletti. Derby, violenze in curva

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Napoli-Inter è in particolar modo la partita di Luciano Spalletti. Presente e passato del tecnico toscano si affrontano in un match che mette in palio punti importantissimi in chiave scudetto, come sottolinea anche la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Spazio anche ad una lettera denuncia di un uomo in seguito al clima di tensione vissuto in curva durante Inter-Milan di sabato scorso.